Фильм "Богемская рапсодия" может получить продолжение

Информация об этом стала известна благодаря интервью продюсера киноленты Руди Долезал.

Невзирая на то что фильм "Богемская рапсодия" заканчивается титрами о смерти Фредди Меркьюри, у ленты может появиться продолжение. Об этом сообщает Page Six.

Продюсер Руди Долезал заявил, что идея продолжения в настоящий момент активно обсуждается семьёй Queen. Кроме того, гитарист коллектива (Брайан Мэй) намекал на подобный вариант в разных интервью ещё в прошлом году.

Напомним, между выступлением Live Aid 1985 года и смертью Меркьюри прошло шесть лет. Именно это время может стать сюжетом сиквела.