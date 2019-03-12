Фильм "Богемская рапсодия" может получить продолжение

Невзирая на то что фильм "Богемская рапсодия" заканчивается титрами о смерти Фредди Меркьюри, у ленты может появиться продолжение. Об этом сообщает Page Six.
Продюсер Руди Долезал заявил, что идея продолжения в настоящий момент активно обсуждается семьёй Queen. Кроме того, гитарист коллектива (Брайан Мэй) намекал на подобный вариант в разных интервью ещё в прошлом году.
Напомним, между выступлением Live Aid 1985 года и смертью Меркьюри прошло шесть лет. Именно это время может стать сюжетом сиквела.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени