S7 приостановила полёты Boeing 737 MAX из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Российская авиакомпания S7 Airlines с 13 марта временно приостановит эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 в связи с крушением самолёта этого типа в Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление авиакомпании сообщает ТАСС.

— Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием, — сказано в сообщении российского авиаперевозчика.

Эксплуатацию этого типа самолётов в S7 Airlines решили приостановить до получения более подробной информации о расследовании причин крушения лайнера "Эфиопских авиалиний".