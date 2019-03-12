S7 приостановила полёты Boeing 737 MAX из-за авиакатастрофы в Эфиопии

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S7 приостановила полёты Boeing 737 MAX из-за авиакатастрофы в Эфиопии

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Boeing 737 Max 8 авиакомпании S7 Airlines. Фото: © Flickr/Anna Zvereva

Российская авиакомпания S7 Airlines с 13 марта временно приостановит эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 в связи с крушением самолёта этого типа в Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление авиакомпании сообщает ТАСС.

Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием, — сказано в сообщении российского авиаперевозчика.

Эксплуатацию этого типа самолётов в S7 Airlines решили приостановить до получения более подробной информации о расследовании причин крушения лайнера "Эфиопских авиалиний".

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