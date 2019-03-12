"Оправдания не убедили". Депутата выгонят из ЕР за слова о "тунеядцах и алкашах"

Читайте также

"Оправдания не убедили". Депутата выгонят из ЕР за слова о "тунеядцах и алкашах"

6

Почему Набиев столь невысокого мнения о пенсионерах, получающих меньше 8 тысяч рублей, он пытался объяснить по видеосвязи.

Комиссия "Единой России" по этике рассмотрела скандальный инцидент с депутатом Волгоградской областной думы Гасаном Набиевым и пришла к неутешительному выводу — парламентарий не заслуживает права считаться членом партии.

Его оправдания не убедили членов комиссии, — говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

Отмечается, что объяснения Набиев давал по видеосвязи. Однопартийцы выслушали его и единогласно решили исключить депутата из своих рядов.

Как подчеркнула глава комиссии Валентина Терешкова, его слова "оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь".

Как ранее писал Лайф, на заседании местного парламента Набиев заявил, что пенсию меньше 8 тысяч рублей в России получают "тунеядцы и алкаши".

Напомним, депутату 64 года. В справке о доходах за 2017-й — восьмизначная цифра: 14 миллионов рублей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×