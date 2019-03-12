В Конгрессе США поддержали запрет на признание Крыма российским

Чтобы соответствующий закон официально вступил в силу, за него должен проголосовать ещё сенат, после чего потребуется подпись американского президента.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий Белому дому признавать факт воссоединения Крыма с Россией. За это высказались 427 конгрессменов и лишь один республиканец проголосовал против, сообщает ТАСС.

Согласно документу, госорганам США запрещено даже предпринимать действия, которые предполагают признание полуострова российским. В частности, отмечается, что вся территория Крыма, включая воздушное пространство и территориальные воды, считается украинской.

Однако президент США может нарушить запрет, если этого требуют вопросы безопасности или национальные интересы США.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".