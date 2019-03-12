The Hill: Байден собирается участвовать в выборах президента США — 2020

Бывший вице-президент США Джозеф Байден собирается баллотироваться на выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на одного из конгрессменов от Демпартии, который якобы сделал аудиозапись разговора с Байденом.

76-летний политик якобы заявил ему, что "собирается использовать шанс" и будет бороться за выдвижение от демократов. Также конгрессмен рассказал, что Байден предложил ему обсудить стратегию предвыборной кампании, однако он не уточнил, когда собирается официально объявить о намерении участвовать в президентской гонке.

Напомним, Байден уже боролся за выдвижение в 2008 году, однако, после того, как кандидатом от Демпартии стал Барак Обама, он выбрал Байдена в качестве своего вице-президента. Эту должность Байден занимал с 2009 по 2017 год.