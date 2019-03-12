"Разговариваем". Береговая охрана Турции подошла к судну с российским экипажем

Турецкую сторону встревожили угрозы экипажа перекрыть Босфор. Моряки меж тем в отчаянии — они не видели зарплаты с июня прошлого года.

Судно турецкой береговой охраны приблизилось к арестованному в Стамбуле сухогрузу Streamline с российским экипажем, капитан которого ранее пригрозил перекрыть Босфор.

— Пока разговариваем, — цитирует капитана Бахмана Багирова РИА "Новости".

Позже он пояснил, что представители Турции выразили беспокойство по поводу угроз перекрыть Босфор. Они заявили, что это обернулось бы международным скандалом.

— Приехали, чтобы взять с меня объяснения, что хотел только пошуметь, а такого истинного намерения у меня не было перекрыть, — рассказал Багиров.

Он добавил, что компания-владелец сухогруза по-прежнему не выходит на связь.

Как ранее писал Лайф, в июне 2018 года Streamline арестовали в Стамбуле за долги судовладельца. Морякам перестали платить зарплату. В ноябре они объявили голодовку, а теперь решились на отчаянную меру — заблокировать пролив.