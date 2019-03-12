США заявили о скором введении жёстких санкций против Венесуэлы

В ближайшие несколько дней Соединённые Штаты Америки намерены ввести "очень значительные" санкции против руководства Венесуэлы. Об этом на брифинге в Госдепартаменте заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

— Вы очень скоро увидите значительное количество дополнительных аннулирований виз, а также некоторые очень значительные дополнительные санкции, — приводит его слова ТАСС.

Анонсированный пакет санкций станет вторым против Венесуэлы в этом месяце. 2 марта Вашингтон ввёл визовые ограничения против 49 представителей Каракаса.

Напомним, отношения между странами ухудшились на фоне политического кризиса в Боливарианской Республике, где к власти стремится прийти самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо, чью кандидатуру на этом посту "одобрили" США и ряд других стран Запада.