США заявили о скором введении жёстких санкций против Венесуэлы

Читайте также

США заявили о скором введении жёстких санкций против Венесуэлы

265

Фото: © flickr.com/James de Souza

В ближайшие несколько дней Соединённые Штаты Америки намерены ввести "очень значительные" санкции против руководства Венесуэлы. Об этом на брифинге в Госдепартаменте заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Вы очень скоро увидите значительное количество дополнительных аннулирований виз, а также некоторые очень значительные дополнительные санкции, — приводит его слова ТАСС.

Анонсированный пакет санкций станет вторым против Венесуэлы в этом месяце. 2 марта Вашингтон ввёл визовые ограничения против 49 представителей Каракаса.

Напомним, отношения между странами ухудшились на фоне политического кризиса в Боливарианской Республике, где к власти стремится прийти самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо, чью кандидатуру на этом посту "одобрили" США и ряд других стран Запада.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×