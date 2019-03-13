Умер бывший муж Лолиты Милявской

Ему был 51 год. Певица рассказала, что этот человек сыграл в её жизни главную роль.

Скончался бывший гражданский муж Лолиты Милявской. Об этом певица сообщила в "Инстаграме".

— В моей жизни ты сыграл главную роль... Ты... Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми... Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять... — написала певица в "Инстаграме".

Судя по опубликованному фото, ушёл из жизни предприниматель Арнольд Спиваковский. Он занимался гостиничным бизнесом. В 2000-х был первым заместителем гендиректора московской гостиницы "Пекин", руководил также отелями "Космос" и "Интурист".

В гражданском браке с Лолитой он был в конце 90-х.

Спиваковскому был 51 год. О причине смерти пока не сообщается.