Медведчук заявил о раскрытии коррупционной схемы с импортом газа на Украине

Руководитель политического совета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что скоро обнародует коррупционную схему, с помощью которой власти страны наживались на "импорте" газа из Европы.

По его словам, заинтересованные люди на Украине прикрываются формулой "Дюссельдорф плюс", которая обязывает продавать газ в стране с учётом котировок немецкого хаба NCG, находящегося неподалёку от Дюссельдорфа, плюс стоимость его доставки до украинского потребителя. Причём цена одинаковая для всего топлива в стране вне зависимости от его происхождения.

Медведчук уверяет, что эта схема была полностью раскрыта и что на самом деле Украина не покупала газ у Европы.

— Потому что это российский газ, который доходил через Украину до Вельке Капушаны в Словакии и возвращался назад, — приводит его слова ТАСС.

В связи с этим политик заявляет, что высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что страна слезла с "газовой иглы" Кремля, — обыкновенный предвыборный пиар.

Напомним, с ноября 2015 года Украина прекратила закупки российского газа для собственных нужд и перешла на европейский, занимаясь лишь транзитом российского голубого топлива в ЕС. При этом срок действия контрактов, подписанных в 2009 году, истекает уже в конце 2019-го.