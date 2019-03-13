Якутского учителя обвинили в изнасиловании школьницы в спортзале

Бывшему учителю одной из школ Якутска предъявлено обвинение в неоднократном изнасиловании школьницы. Следователи доказали его причастность к совершению 29 эпизодов преступлений, сейчас уголовное дело направлено в суд.

Установлено, что педагог насиловал девочку с декабря 2017 по май 2018 года, причём даже в спортивном зале школы. На момент первого преступного посягательства его жертве было всего 13 лет.

Родители нашли в телефоне дочери переписку с учителем, позже педагог был заключён под стражу и уволен из образовательного учреждения. При этом сам мужчина вину не признал.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено руководство школы.

— В отношении пострадавшей школьницы проведён комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий причинённого ей физического и психологического вреда, — говорится в сообщении СУ СКР по Республике Саха (Якутия).