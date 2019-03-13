В ХМАО горит газопровод — видео

На газопроводе "дочки" "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе произошли взрыв и возгорание, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл вечером 12 марта в районе посёлка Сосновка на 603-м км газопровода "Ямбург — Тула-2". При этом ситуация не повлияла на поставку газа потребителям — транспортировка топлива осуществляется по резервной ветке.

Сейчас на участке газопровода продолжается выгорание газа. Идёт подготовка к началу аварийно-восстановительных работ.