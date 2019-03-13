Неизвестные отобрали у бизнесвумен сумку с 1,2 млн рублей в Москве

В Москве неизвестные напали на генерального директора одной из фирм и отобрали сумку, в которой находилось более миллиона рублей наличными. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Открыто похитили сумку, в которой находились два мобильных телефона, банковские карты, 60 тысяч рублей и принадлежащие компании 1,1 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

По сообщениям портала "Вести Подмосковья", инцидент произошёл на юго-востоке Москвы на улице Перерва. Пострадавшая — директор обувной компании.

Ранее Лайф рассказывал о жителе столицы, у которого украли часы за 700 тысяч рублей во время тренировки в фитнес-клубе.