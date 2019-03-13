"Яндекс" выкупил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Российский интернет-гигант "Яндекс" выкупил 100-процентный пакет акций кипрской компании Znanie, владеющей сервисом вопросов и ответов TheQuestion. Об этом сообщается на странице организации в "Твиттере".

— "Яндекс" купил сервис вопросов и ответов TheQuestion . Сообщества TheQuestion и "Яндекс. Знатоки" объединятся в единый сервис, — говорится в сообщении.

Суть этой покупки и объединения в том, чтобы в ближайшем будущем при вводе вопроса в строку поисковика он сразу выдавал быстрый ответ по интересующей теме. Возглавит объединённый сервис основательница TQ Тоня Самсонова.

Сам сервис TheQuestion был основан в 2015 году и достиг ежемесячной аудитории в 10 миллионов человек. Принцип его работы в том, что любой человек может написать свой вопрос и получить ответ как от экспертов в конкретной сфере, так и от обычных людей.