Саакашвили сообщил о возвращении на Украину 1 апреля

Политик был выслан из Незалежной в 2017 году по указу президента страны. Пограничная служба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 1 апреля прилетит на Украину. В качестве доказательства он показал авиабилет на телефоне.

— Я этот билет взял, потому что уверен, что Порошенко не пройдёт во второй тур... И, как только он не пройдёт во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ, не пускать меня на Украину, — сказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Политик добавил, что верит в будущее Украины и мечтает о Незалежной без Порошенко.

Напомним, ранее Саакашвили уже заявлял, что вернётся на Украину после того, как действующий президент страны Пётр Порошенко покинет свой пост.