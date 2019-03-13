Москва стала второй в РФ по продолжительности жизни горожан

За последние девять лет Москва продемонстрировала рост продолжительности жизни горожан, благодаря чему смогла подняться на второе место по этому показателю в России. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

— По этому показателю столица опережает даже Дагестан и других традиционных лидеров долголетия — республики Кавказа, уступая лишь Ингушетии. Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей — 78 лет, — говорится в сообщении.

С 2010 года показатель вырос на 3,8 года, чему способствовали также развитие медицины и внедрение новых методов работы, ранее недоступных горожанам. Так, например, в 23 раза чаще стали проводить эндопротезирование крупных суставов, в 12 раз выросло число малоинвазивных операций, связанных с катарактой, в пять раз — стентирование коронарных артерий.

Однако отмечается, что повышение продолжительности жизни повлечёт за собой ещё более глубокие изменения, поскольку это изменит и структуру населения, а следовательно, и принципы работы. Предполагается создание онкологической службы, развитие патронажных и паллиативных служб, новые программы диспансеризации и многое другое.