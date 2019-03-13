Венесуэла попросит помощи России и ООН в расследовании атаки на энергосистему

Блэкаут почти по всей стране произошёл на фоне политического кризиса — борьбы между Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попросит у ООН, России, Китая и ряда других стран помощи в расследовании атак на энергосистему страны, которые привели к масштабному отключению света.

— Я попрошу помощи ООН, а также России, Китая, Ирана, Кубы, у которых есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак, — заявил он в ходе выступления.

Как писал Лайф, перебои с электричеством начались в Венесуэле в конце февраля 2019 года, а 8 марта в темноту погрузилась почти вся страна — около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. А до этого был инцидент на гидростанции "Гури", власти назвали его кибератакой.