Помпео заявил, что США не хотят зависимости Европы от российского газа

США не хотят, чтобы их союзники в Европе были привязаны к российскому газу через проект "Северный поток — 2", так же, как и Вашингтон не хочет зависеть от венесуэльской нефти. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео на конференции CERAWeek.

При этом Помпео обвинил Москву в давлении на Украину через энергетику. В частности, через те же трубопроводы — "Северный поток — 2" и Турецкий поток". Он также заявил, что Россия "вторглась на Украину, чтобы получить доступ к её нефтяным и газовым резервам".

Накануне глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев пожаловался, что из-за действий Германии, России и части украинской политической элиты Киев может остаться без транзита российского газа. Вероятно, Коболев имел ввиду строительство трубопроводов. Однако аналитики отмечают, что, хотя проекты "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в перспективе повлияют на рынок, в ближайшее время обнулять украинский транзит никто не собирается.