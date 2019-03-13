Трое украинских военных подорвались на минах при попытке проникнуть в ЛНР

Трое украинских военных погибли при попытке в составе диверсионно-разведывательной группы пробраться на территорию ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, группа состояла из 10 человек, они пытались проникнуть в республику у посёлка Желобок, но зашли на минное поле. Тела двоих эвакуировали, ещё одного погибшего бросили в ходе бегства.

— В настоящий момент противник предпринимает попытки его эвакуировать под прикрытием миномётного и снайперского огня, — рассказал Марочко.