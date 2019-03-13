ВЦИОМ выяснил, сколько россиян соблюдают Великий пост

11 марта у православных христиан начался Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий.

По данным последних опросов, 14% православных россиян придерживаются жёстких ограничений в еде во время Великого поста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Также отмечается, что 9% опрошенных стремятся к тому, чтобы придерживаться большей части постов, но не всех. Ещё 2% строго соблюдают посты. Однако большинство — 75% — вовсе отказались от такой традиции. Это больше, чем год назад: тогда Великий пост не соблюдал 71% православных жителей страны.

В то же время отмечается, что решившие поститься россияне стали чаще отказываться от алкоголя — 54% (20% в 2015 году). Не употребляют жирную пищу 52% (14% в 2015), ещё 47% отказываются от мяса и молочных продуктов (11% в 2015). При этом самой распространённой традицией у постящихся стала покраска яиц на Пасху.

Кроме того, всё чаще во время Великого поста россияне отказываются от ругательств — 39% (18% в 2015 году), курения — 32% (14% в 2015). Отказываются от секса на время поста 18% опрошенных (7% в 2015).

11 марта у православных христиан начался Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Он завершится главным христианским праздником — Пасхой, которая в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.