Эксперты рассказали, с помощью каких схем россиян вынуждают переплачивать за ЖКХ

Как отмечают специалисты, способов масса: расчёт через посредников, навязывание ненужных услуг, дублирование квитанций.

В Федеральной антимонопольной службе подсчитали, что россияне за многие услуги ЖКХ переплачивают более чем вдвое. В этой связи центр "ЖКХ контроль" рассказал "Известиям", откуда берутся "раздутые" квитанции на оплату коммунальных услуг, а также о схемах, которыми пользуются компании. Эти данные получены на основе обращений россиян.

Например, появляется новая строка насчёт вывоза мусора, который раньше входил в "содержание жилья": дополнительная сумма указана, а вот из "содержания" её не вычли. Или иногда коммунальщики присылают по две квитанции из разных управляющих компаний, или заводят новый счёт и в то же время продолжают требовать деньги на старый.

Далее — посредники: насколько они нужны, людей никто не спрашивает, они просто в один прекрасный момент получают бумажки с другими банковскими реквизитами и дополнительной платной услугой — ведение лицевого счёта.

Кстати, на навязывание услуг, порой дорогостоящих (видеонаблюдение, охрана и прочее), в "ЖКХ контроль" тоже часто жалуются.

Вопросы есть к поставщикам тепла, которые "перетапливают" и вынуждают платить больше, чем нужно: тут эксперты советуют использовать внутридомовые регуляторы температуры.

Добросовестные плательщики спрашивают, почему им приходится оплачивать чужие задолженности. Это делается так: суд взимает с управляющей компании долг, и эта компания решает возместить убытки, поровну разделив потерянную сумму между всеми жильцами.

В Минстрое пояснили: на некорректное начисление платежей надо жаловаться в Госжилинспекцию.