"Всё делаем правильно". Киев ответил на ноту РФ о нарушениях Договора о дружбе

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на поступление из Москвы ноты, в которой перечисляются допущенные Киевом нарушения Договора о дружбе.

— Все 12 страниц о том, что это только сама Украина систематически нарушала Договор, — написал Климкин в "Фейсбуке".

По его словам, Украина же рассматривает шаги, вызвавшие недовольство Москвы, как стремление к демократии и независимости. В итоге министр заключает, что Киев "всё делает правильно".

Напомним, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения". Действие соглашения истекает 1 апреля 2019 года.

Накануне МИД России направил украинской стороне ноту, в которой по пунктам перечислил допущенные со стороны Киева нарушения Договора.