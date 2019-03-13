Самолёт не смог вылететь из Николаевска-на-Амуре из-за датчика дыма

Перед вылетом самолёта авиакомпании "Аврора" из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск на борту сработал датчик задымления. Сейчас на место выехали специалисты для устранения неисправности.

— Вечером 12 марта в аэропорту Николаевска-на-Амуре во время руления на взлётно-посадочную полосу на самолёте DASH-8 сработал датчик задымления в салоне. Экипаж решил рейс не выполнять, — рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь авиакомпании Татьяна Козырева.

На борту было 23 пассажира. Иногородних разместили в гостинице, местные жители уехали по домам. Рейс планируется выполнить в среду в 14:00 (7:00 мск).