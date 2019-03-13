Стало известно, когда на российских дорогах начнут тестировать беспилотные авто

По словам организаторов эксперимента, на дороги общего пользования будет выведено порядка 150 самостоятельных машин.

Первые автомобили, способные передвигаться без участия водителя, появятся на дорогах Москвы и Татарстана уже в конце апреля или в мае, об этом сообщил замглавы Минпромторга России Александр Морозов.

По его словам, именно в этот период проведение подобного эксперимента будет наиболее безопасным, поскольку осуществить его в зимнее время достаточно проблематично ввиду состояния дорог и необходимости получения опыта.

Как рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко, для участия в проекте подали заявки "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", КамАЗ, "Иннополис", Таганрогский университет. А также Scania, Volvo, MAN, но они не планируют стартовать в этом году, ожидается их участие в следующем.

— Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми. Всего около 150 автомобилей в этом году, мы ожидаем, выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, "Яндекса", — приводит его слова агентство РИА "Новости".

Он добавил, что каждая компания сама выбирает, с какой платформой ей работать. Среди имеющихся вариантов и Nissan, и ГАЗ, и КамАЗ, а также Ford Focus и Kia Optima. Отмечается, что на выделение грантов разработчикам из бюджета организации было запрошено около 40 миллионов рублей.