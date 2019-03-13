Всё в телефоне. Россия вошла в тройку стран по объёмам цифровых услуг

Почти полстраны пользуются ими как минимум раз в неделю: платят налоги и штрафы, интересуются статистикой, записываются к врачу.

Россия заняла третье место в мире по темпам роста и масштабам использования цифровых услуг, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные консалтинговой компании BCG. Первые две строчки заняли Индия и Аргентина.

Сообщается, что эксперты оценили частоту использования электронных услуг, варианты доступа к ним, качество, а также работу искусственного интеллекта в системе госорганов.

Выяснилось, что по этим показателям Россия почти втрое опередила среднемировой уровень: 42% против 15%. Жители страны прибегают к цифровым технологиям, чтобы получить в среднем девять услуг.

Хотя бы раз в неделю с помощью Интернета и всевозможных приложений насущные вопросы решают 47% жителей страны. Среди самых популярных услуг — оплата налогов и штрафов, получение данных официальной статистики, поиск работы, запись к врачу, подача жалоб.