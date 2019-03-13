Министр выступила в ООН с грудничком на руках, и он чуть не съел её доклад

Джулия Джентер в это время рассказывала об опыте Новой Зеландии по устранению гендерного неравенства.

Новозеландский министр по делам женщин Джулия Джентер выступила на Всемирной конференции ООН по положению женщин вместе со своим грудным ребёнком на руках.

Свой поступок она объяснила тем, что родила сына совсем недавно — полгода назад — и пока не может оставлять его одного надолго. К слову, рожать она приехала в больницу на велосипеде.

В ходе выступления маленький "докладчик" проявлял интерес к написанной речи своей матери и попытался пожевать сперва одну из страниц, а потом и её бейдж.

Сама же Джентер в это время рассказывала об опыте Новой Зеландии по устранению гендерного неравенства и привлечению женщин в политическую жизнь страны. Отмечая при этом, что часто вклад женщин в развитие благополучия общества недооценивается, хотя "большее вовлечение женщин в органы власти идёт рука об руку с экономическим процветанием и социальной справедливостью".

Proud to deliver Aotearoa New Zealand’s national statement at the @UN_CSW. The empowerment of women and girls goes hand in hand with social justice, peace, economic prosperity and climate action. #SDGs #WomenInPower #EqualityForAll pic.twitter.com/vBXgMZGqB3 — Julie Anne Genter (@JulieAnneGenter) 12 марта 2019 г.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн также приходила на сессию Генассамблеи ООН вместе со своей трёхмесячной дочерью.