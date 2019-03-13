"Думал, руку пожать хочет". Фанат рассказал, как Макгрегор разбил его телефон

Когда выходивший из отеля рано утром ирландский боец направился к человеку, который его фотографировал, тот понадеялся на дружеское приветствие знаменитости.

Хозяин телефона, вдребезги разбитого ирландским бойцом Конором Макгрегором, никак не ожидал такого развития событий. Об этом он сам рассказал порталу TMZ Sports.

Житель Великобритании по имени Ахмед Абдирзак рассказал, что, когда вышел из клуба, увидел неподалёку спортсмена и достал смартфон, чтобы запечатлеть знаменитость.

Макгрегор спокойно, но решительно подошёл к нему и протянул руку. Ахмед обрадовался: думал, звезда хочет поздороваться. Но вместо этого рука ирландца проворно выхватила гаджет и со всей силы швырнула на землю.

Охранники обступили обескураженного фаната и не давали приблизиться к бойцу. А тот, жалуется Абдирзак, только рассмеялся, сунул устройство в карман и прыгнул в машину.

Владелец телефона расстроен из-за безвозвратно утраченного "драгоценного" контента.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в Майами-Бич. Макгрегора арестовали, позже отпустили под залог — 12,5 тысячи долларов.