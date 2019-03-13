Звезда "Отчаянных домохозяек" арестована за взятку вузу

Помимо неё в деле замешаны ещё четыре десятка участников, среди которых не только богатые родители, но и работники элитных учебных заведений.

Сотрудники ФБР арестовали актрису Фелисити Хаффман, известную по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", по обвинению в даче взятки во время поступления её ребёнка в университет. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным правоохранителей, в рамках операции "Университетский блюз" обвинения выдвинуты ещё 49 участникам мошеннической схемы, среди которых экзаменационные администраторы, один экзаменатор, девять тренеров элитных школ, один администратор колледжа и 33 родителя.

По словам одного из адвокатов, причастного к делу, список родителей больше напоминает "каталог богатства и привилегий", ведь в нём фигурируют генеральные директора, модельер и сопредседатель глобальной юридической фирмы.

Как рассказал журналистам агент ФБР Джозеф Бонаволонта, поступление ребёнка в вуз обходилось родителям от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы "на поступление" принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов, хотя на самом деле она промышляла разработкой мошеннических схем.

По одной из них, например, давались взятки спортивным тренерам, чтобы те приписывали нужным поступающим несуществующие спортивные достижения или фиктивные результаты в важных для вуза видах спорта. Для подделки подтверждающих записей использовали фото- и видеомонтаж. Также иногда к сдаче вступительных тестов привлекались опытные педагоги вместо самих абитуриентов, они же исправляли допущенные на экзамене ошибки.

Что же касается самой Фелисити Хаффман, то поступление её старшей дочери в учебное заведение обошлось в демократичные 15 тысяч долларов, в которые входил "экзамен", по результатам которого ребёнок показал 1420 баллов — почти на треть больше, чем годом ранее с другим экзаменатором. У актрисы также была договорённость на поступление младшей дочери, однако она от неё отказалась.

В настоящий момент Хаффман арестована, по решению суда она сдала свой паспорт и ей был назначен залог в 250 тысяч долларов. Американские прокуроры называют этот случай самым крупным мошенничеством в США при поступлении на учёбу.