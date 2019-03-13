Саакашвили рассказал, как Порошенко собирался "обменять" Крым на членство в ЕС

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Пётр Порошенко в 2014 году якобы задумывался об "обмене" Крыма на членство в Евросоюзе и НАТО.

— У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: "...Мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет. Но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", — рассказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Саакашвили, тогда он ответил, что потеря Крыма может как раз вызвать трудности: если Киев ничего не сделает, то это и будет причиной не принять Украину в ЕС и НАТО, так как "появится территориальный конфликт".

Политик также добавил, что часто указывал Порошенко на то, что власти не развивают полуостров, несмотря на его потенциал. Из этого Саакашвили делает вывод, что Киев "прошляпил Крым раньше, чем в 2014 году".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".