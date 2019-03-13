"Грущу и люблю". PR-директор Началовой не стала комментировать состояние певицы

На фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния Юлии Началовой её PR-директор Анна Исаева опубликовала в "Инстаграме" фото артистки, не ответив при этом на вопросы подписчиков о её здоровье.

Исаева вспомнила о совместной работе Юлии и Николая Баскова в 2012 году.

— Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя, — написала она.

Как ранее писал Лайф, утром 11 марта 2019 года Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Накануне СМИ написали, что певицу якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, менеджер певицы Владимир Белов отказался от комментариев.