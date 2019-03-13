"Грущу и люблю". PR-директор Началовой не стала комментировать состояние певицы

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"Грущу и люблю". PR-директор Началовой не стала комментировать состояние певицы

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На фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния Юлии Началовой её PR-директор Анна Исаева опубликовала в "Инстаграме" фото артистки, не ответив при этом на вопросы подписчиков о её здоровье.

Исаева вспомнила о совместной работе Юлии и Николая Баскова в 2012 году.

Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя, — написала она.

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Когда - то , много лет назад, при подготовке к бенефису Юли в концертном зале Россия (20.10.2012) « Непридуманные истории» мы провели полночи в студии Парамонова с Колей и Юлей. Писали «Молитву» , исполненную Андреа Бочелли и Селин Дион. «The prayer».Это было так спето! божественно красиво! Юля, кстати, сделала сходу примерно 12 вариантов озвучания, которые потом легли в основу фонограммы и очень украсили композицию. Ржали, как можно с Колей по- другому. Устали, всем хотелось спать. Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему- то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя. #вечныеценности #молитва #николайбасков #юлияначалова #дружба #ятвоеплечо #непридуманныеистории #жизнь

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Как ранее писал Лайф, утром 11 марта 2019 года Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Накануне СМИ написали, что певицу якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, менеджер певицы Владимир Белов отказался от комментариев.

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