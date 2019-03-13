Хоккеист Малкин стал пятым россиянином, набравшим 1000 очков в НХЛ

Он является 88-м игроком в истории чемпионатов лиги, кому удалось покорить эту отметку.

Россиянин Евгений Малкин, выступающий за "Питтсбург", достиг показателя в 1000 очков по системе "гол + пас" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал пятым россиянином в истории, кому это удалось.

SIDNEY CROSBY HAMMERS HOME HIS SECOND OF THE NIGHT!#LetsGoPens pic.twitter.com/h3hOI2DVtw — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 13 марта 2019 г.

В ночь на среду его команда в домашнем матче против "Вашингтона" победила со счётом 5:3, две результативные передачи принадлежат Малкину, что позволило ему набрать 391 + 609 очков.

PHIL KESSEL ON THE POWER PLAY, GIVING EVGENI MALKIN HIS 1,000TH POINT!#LetsGoPens pic.twitter.com/XgXGXvg9MX — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 13 марта 2019 г.

До Малкина это достижение покорялось Сергею Фёдорову — 1179 (483 + 696), Александру Могильному — 1032 (473 + 559), Алексею Ковалёву — 1029 (430 + 599).

Пятым россиянином, входящим в список 1000+, стал Александр Овечкин, который вчера в этой же встрече набрал 1200 очков (653 + 547). Однако результат Малкина всё равно выглядит более уверенным, поскольку он пришёл к нему быстрее остальных. Овечкину для этого потребовалась 881 игра, Могильному — 946, Фёдорову — 965, а Ковалёву — 1249.

Отмечается, что 32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, кому удалось покорить эту отметку.