Мэй сорвала голос, защищая Brexit в парламенте — видео

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Мэй сорвала голос, защищая Brexit в парламенте — видео

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй так яростно уговаривала парламент одобрить тот проект документа по Брекситу, который она утвердила недавно в Брюсселе, что в ходе выступления совсем потеряла голос.

Правда, на результат голосования это никак не повлияло. Проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза вновь был отвергнут британским парламентом. Против проголосовал 391 депутат, за — 242.

После этого Мэй подтвердила журналистам, что в среду, 13 марта, должно состояться ещё одно голосование, на котором будет решено, готовы ли британские парламентарии выйти из состава ЕС без соглашения.

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