Мэй сорвала голос, защищая Brexit в парламенте — видео

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй так яростно уговаривала парламент одобрить тот проект документа по Брекситу, который она утвердила недавно в Брюсселе, что в ходе выступления совсем потеряла голос.

MPs cheer when Theresa May asks if they want a second Brexit referendum pic.twitter.com/GpilciJtRO — The Independent (@Independent) 12 марта 2019 г.

Правда, на результат голосования это никак не повлияло. Проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза вновь был отвергнут британским парламентом. Против проголосовал 391 депутат, за — 242.

После этого Мэй подтвердила журналистам, что в среду, 13 марта, должно состояться ещё одно голосование, на котором будет решено, готовы ли британские парламентарии выйти из состава ЕС без соглашения.