Московских водителей предупредили о гололёде на дорогах

Столичные власти рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах в среду в связи с гололедицей. Об этом сообщает "Московский транспорт" в "Твиттере".

— Доброе утро! На улице –6, облачно. Днём ожидается –3..–1 С, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах очень скользко. Будьте аккуратней! Берегите себя! — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, именно среда станет самым холодным днём текущей недели. В некоторых районах столицы температура воздуха понизится до –12…–14 градусов, однако уже с четверга ситуация изменится в лучшую сторону.