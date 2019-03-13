Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Google по всему миру

Читайте также

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Google по всему миру

1

Фото: © Pexels

Проблемы в работе поисковой системы Google, электронной почты Gmail и хранилища файлов Google Drive произошли сразу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных сайтов.

Согласно графику, проблемы в работе сервисов Google начались с 22:12 по времени восточного побережья США (05:12 мск), и с тех пор количество отчётов о проблемах увеличилось почти на 50%.

Большинство заявивших о сложностях пользователей (40%) жалуются на проблемы с авторизацией. У 31% возникают проблемы при обмене электронной почтой, ещё 27% жалуются на проблемы с сайтом. Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Австралии, Японии и Малайзии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×