В ООН сообщили об "атмосфере запугивания" на Украине

По данным представителей международной организации, правые радикалы безнаказанно нападают на журналистов и гражданских активистов, а простые граждане боятся выражать свои политические взгляды.

На Украине царит атмосфера запугивания в преддверии президентских выборов. Такой вывод содержится в докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН о ситуации с правами человека в Незалежной. Как отмечается в документе, украинцы не могут открыто выражать своё недовольство действующей властью.

Согласно отчётному периоду, правозащитники зафиксировали 164 нарушения. Среди них отмечено большое количество "жестоких нападений" на журналистов и гражданских активистов. Отмечается, что в большинстве случаев эти нападения осуществляли представители националистических организаций. При этом большая часть подобных преступлений осталась безнаказанной.

Также в документе ООН отмечается, что конфликтную ситуацию на Украине подогрело и получение автокефалии "новой украинской церковью".

Напомним, как сообщал Лайф, на Украине был сформирован окончательный список участников президентских выборов, которые пройдут 31 марта. После снятия пяти кандидатов за пост лидера Украины будут бороться 39 человек. По данным социологов, самый высокий уровень недоверия среди кандидатов в президенты Украины — у действующего главы государства Петра Порошенко, а также у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко.