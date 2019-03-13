Снег и похолодание ожидаются в Москве в среду

В среду, 13 марта, температура воздуха в Москве будет на несколько градусов ниже климатической нормы. По данным центра "Фобос", в столице будет 0…–2°, в Подмосковье –4…+1°.

При этом москвичей ждёт пасмурный день, не исключён небольшой снег. Также столичные власти рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах в связи с гололедицей.

Как ранее сообщал Лайф, именно среда станет самым холодным днём текущей недели, однако уже с четверга ситуация изменится в лучшую сторону.