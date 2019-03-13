Пластический хирург изуродовал россиянку, забыв в её щеке салфетку при операции

Сейчас против руководства барнаульской косметологической клиники возбуждено уголовное дело.

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело против одной из косметологических клиник Барнаула, в которой во время операции по подтяжке лица врач забыл кусочек салфетки в щеке пациентки, сообщает МК.

По информации журналистов, всё произошло ещё в 2017 году, однако женщина не сразу обратилась в полицию. Согласно её показаниям, руководство клиники, где она работала, предложило ей бесплатно пройти операцию по круговой подтяжке лица, чтобы выглядеть моложе, а значит, более подобающе для сферы красоты.

Операцию ей проводил хирург, совсем недавно устроившийся на работу, ему необходимо было завести портфолио. Первой его клиенткой стала уборщица этой же клиники, её операция прошла удачно. А вот Людмиле (имя изменено) не повезло. Боль в щеке она почувствовала, как только встала с операционного стола. Врач уверил, что всё нормально, но болевые ощущения не проходили и через день, и через неделю.

Через какое-то время у Людмилы на щеке образовалась уже немаленькая опухоль, а сама рана начала гноиться. Она ушла на больничный, но продолжала приходить по утрам на работу откачивать гной. Спустя четыре месяца в таком режиме начальник попросил её вернуться на работу, несмотря на состояние. Приходилось ходить в маске и терпеть.

В какой-то момент родственникам удалось уговорить её сходить в другую клинику, где врачи обнаружили у неё под кожей забытый хирургом кусок салфетки. Его извлекли, а Людмила снова ушла на продолжительный больничный из-за обильного стресса.

Когда она вернулась на работу, то женщине сообщили, что ей лучше самой уволиться добровольно, иначе "найдут за что". Она согласилась, тем более что была обещана компенсация за причинённый ущерб. Правда, денег она так и не увидела, даже наоборот — осталась должна 75 тысяч рублей за материальную помощь во время больничного и ещё 41 300 за лечение и реабилитацию. А сам хирург, проводивший злополучную операцию, заявил, что не сможет всё исправить, ведь женщина больше не сотрудник клиники.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит наличие дефекта и степень тяжести причинённого вреда. Руководство клиники от комментариев журналистам отказывается, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).