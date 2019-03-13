Под Самарой уничтожили боевика, планировавшего теракт

В ходе спецоперации в Самарской области нейтрализован боевик, который планировал совершить теракт, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Информацию о вооружённом мужчине, планировавшем теракт, органы ФСБ России получили в ночь на 13 марта. Он находился в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района.
— Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован, — говорится в сообщении. — Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Личность уничтоженного боевика предварительно установлена. На месте происшествия силовики нашли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.
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