Составлен рейтинг самых дешёвых европейских городов для поездок на выходные

Согласно данным британских аналитиков, Москва вошла в список наиболее экономных мест отдыха.

Столицы Литвы, Сербии и Польши возглавили рейтинг наиболее дешёвых европейских городов для путешествия туда на уик-энд. Список был составлен на основе исследования сервиса Post Office Travel Money, который учитывал среднюю стоимость трёх дней проживания в гостинице, ужин на двоих, напитки, осмотр достопримечательностей, проезд на городском транспорте и ряд мелких расходов.

Как сообщает издание Sun, наиболее дешёвым местом отдыха в 2019 году является Вильнюс. Уик-энд в литовской столице обойдётся туристу примерно в 171 евро, или чуть более 12,5 тысячи рублей на человека.

Второе место в рейтинге занял Белград — почти 176 евро, или 13 тысяч рублей, должен заплатить среднестатистический турист за проведённые выходные в столице Сербии. Третью строчку в рейтинге заняла польская столица — Варшава. Отдых там обойдётся путешественнику в 185 евро, или 13,7 тысячи рублей.

Среди наиболее бюджетных мест названы также Бухарест (195 евро, или около 14 тысяч рублей), Порту (200 евро, или 14,8 тысячи рублей) и Братислава (211 евро, или около 15,6 тысячи рублей).

Замыкают десятку самых экономных вариантов Москва и Прага. В российской столице отдых в выходные обойдётся в 218 евро, или чуть более 16 тысяч рублей. В столице Чехии можно провести выходные за 200 евро, или 16,3 тысячи рублей.

Согласно данным отчёта, сильнее всего цены упали на отдых в Амстердаме и Венеции. Однако им так и не удалось попасть в десятку. А вот самым дорогим местом для поездки на выходные назван Лондон. Как отмечают аналитики, мало того, что провести там уик-энд стоит 422 евро, или чуть более 31 тысячи рублей, так ещё и стоимость отдыха продолжает расти.