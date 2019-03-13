Россиян предупредили о вспышке гриппа и ОРВИ в Европе

При этом число субъектов РФ, где превышен эпидпорог по этим заболеваниям, сократилось почти в три раза.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные Европейского регионального бюро.

Отмечается, что в период с 25 февраля по 3 марта широкое распространение вирусов гриппа зарегистрировано в 28 странах, в восьми странах — региональное, в пяти странах — локальное. Кроме того, в пяти странах возникли спорадические случаи заболеваний.

В России тем временем отмечается снижение количества регионов, превысивших недельный эпидемический порог. Однако в десяти субъектах нашей страны повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ до сих пор сохраняется.

Уточняется, что чаще всего заболевали дети в возрасте от трёх до шести и от семи до четырнадцати лет. Среди детей до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в пяти субъектах страны, среди лиц старше 15 лет — в 10 субъектах.

Напомним, что против гриппа было привито более 70,8 млн человек, что составляет 49% всего населения России.