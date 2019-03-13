Годы не помеха. Россияне рассказали, в каком возрасте лучше всего путешествовать

Социологи отмечают существенное различие в ответах между представителями сильного и прекрасного пола.

Более двух тысяч российских туристов, принявших участие в опросе Biletix, отметили, что возраст от 40 до 60 лет является лучшим для путешествий.

Организаторы опроса отмечают существенное различие в ответах между сильным и слабым полом. Так, мужчины уверены, что поездки лучше совершать в возрасте от 25 до 40 лет. Такое мнение выразили 34% респондентов.

Среди женщин самым популярным ответом стал "от 40 до 60 лет". Кроме того, сразу 98% респондентов заявили, что пенсионный возраст не является помехой для совершения путешествий, а после 60 лет они не планируют уменьшать количество поездок.

Добавим, что больше всего россиян отправляются смотреть мир в возрасте от 30 до 35 лет.