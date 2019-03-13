Названы самые густонаселённые регионы России

Абсолютными лидерами по численности населения стали Москва и Московская область.

Самым густонаселённым регионом нашей страны вновь стала Москва. На начало 2019 года в столице проживало 12,6 млн человек. Причём за год прирост в населении Москвы составил 123,8 тыс. человек. Такие данные приводит RT, ссылаясь на рейтинг Росстата.

На втором месте в рейтинге — Московская область. Там зарегистрированы 7,5 млн проживающих. На третьем месте — Краснодарский край (5,6 млн человек). Санкт-Петербург занял четвёртую строчку рейтинга с 5,3 млн жителей.

Самым малонаселённым субъектом стал Ненецкий автономный округ, где зарегистрировано 43 тыс. человек. Кроме того, в число регионов с наименьшим числом жителей вошли Алтайский край (218 тыс.), Еврейская АО (159 тыс.), Магаданская область (141 тыс.) и Чукотский АО, где проживает всего 49 тысяч человек.

Ранее Росстат назвал регионы России с самым высоким уровнем смертности.