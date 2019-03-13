В Конгрессе США одобрили законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Согласно документу, глава Нацразведки США должен подготовить доклад об источниках дохода российского лидера.

Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за принятие Закона о транспарентности, согласно которому директор Национальной разведки США должен будет представить американским законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина.

Кроме того, в документе должны быть раскрыты доходы должностных лиц и бизнесменов, которых американская сторона называет олигархами.

Чтобы документ вступил в законную силу, его также должен одобрить Сенат Конгресса США, после чего законопроект должен подписать американский президент.

Как сообщал Лайф, в Кремле заранее призвали не относиться к данному документу серьёзно и назвали его "русофобскими потугами". Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, американские законодатели уже давно предпочитают заниматься проблематикой России, её лидера и официальных высокопоставленных лиц.

Отметим, российское законодательство обязывает главу государства ежегодно отчитываться о своих доходах, крупных расходах и недвижимом имуществе. Согласно данным за 2017 год, доходы российского президента составили 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.