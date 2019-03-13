Пограничники пообещали не пускать Саакашвили на Украину

По словам представителей службы, у одиозного политика нет оснований приезжать на территорию Незалежной.

Госпогранслужба Украины не намерена пускать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию страны 1 апреля, на следующий день после выборов лидера государства. Об этом "Би-би-си Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Это лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года Олег Слободян

Напомним, ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал электронный авиабилет и заявил, что 1 апреля прилетит на Украину.