Трое грабителей ворвались в квартиру в Москве и изнасиловали двух девушек

Злоумышленники также ограбили своих жертв, материальный ущерб составил 131 тысячу рублей.

Трое неизвестных мужчин ворвались в квартиру к двум девушкам в Москве, изнасиловали и ограбили их. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшие девушки 28–29 лет обратились в полицию и сообщили подробности преступления. Инцидент произошёл в ночь на 12 марта. По их словам, мужчины проникли в арендуемую квартиру и начали угрожать предметом, похожим на пистолет. Преступники изнасиловали их и ограбили.

Материальный ущерб составил около 131 тысячи рублей. По факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе столичного главка МВД в свою очередь сообщили, что в этот же день подозреваемые были задержаны.