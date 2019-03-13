Одним ударом. Сотрудник "Магнита" в Москве отправил покупателя в нокаут — видео

Читайте также

Одним ударом. Сотрудник "Магнита" в Москве отправил покупателя в нокаут — видео

2657

По словам работника сети, клиент не хотел оплачивать покупки и оскорблял кассира.

В одном из магазинов сети "Магнит" на юго-востоке Москвы сотрудник ударил покупателя, в результате чего тот потерял сознание. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как видно на ролике, опубликованном телеграм-каналом, работник магазина по неизвестной причине одним ударом свалил покупателя, который после этого уже не поднялся. Затем сотрудник взял мужчину за руки и оттащил из поля видимости камеры.

Сообщается, что сотрудника зовут Фикрет М. По его словам, клиент не хотел оплачивать покупки и оскорблял кассира. Сейчас "боксёр" продолжает работать в магазине, уточняет Mash.

<p>Фикрет М. Фото: © <a href="https://t-do.ru/breakingmash" target="_blank"><ins>телеграм-канал</ins></a> Mash</p>

По данным канала, потерпевший находится в больнице.

Читайте материал Лайфа "Удар от охранника и мышь в овощах. Какие сюрпризы могут ждать вас в "Магните"

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×