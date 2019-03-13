Герой из 3 "Б". В Ленобласти школьник спас одноклассницу, провалившуюся под лёд

По словам юного героя, в самый ответственный момент он не думал о страхе и просто не мог пройти мимо, услышав крики о помощи.

В деревне Горбунки Ленинградской области десятилетний мальчик Илья спас свою одноклассницу, которая провалилась под лёд местной реки Стрелки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл ещё 26 февраля. Ученик 3 "Б" класса Ломоносовской школы гулял вдоль реки, когда в какой-то момент услышал крики о помощи. Звала его одноклассница. Увидев, что девочка провалилась под лёд, он сразу бросился спасать её. Сначала он пытался сделать это при помощи ветки, однако девочке не удалось за неё схватиться.

После этого он подобрался ближе к ней по толстому участку льда, подполз по-пластунски, протянул ей руку и сумел вытащить свою одноклассницу.

По словам юного героя, в самый ответственный момент он не думал о страхе и просто не мог пройти мимо, услышав крики о помощи.

Илью наградили благодарственным письмом.