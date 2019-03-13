Алексей Захаров назначен заместителем генпрокурора РФ

Совет Федерации официально назначил прокурора Московской области Алексея Захарова заместителем генпрокурора РФ. Кандидатура была внесена в верхнюю палату парламента в конце прошлой недели.

Накануне вопрос обсуждался на пленарном заседании профильными комитетами по конституционному законодательству и госстроительству, а также обороне и безопасности. Кандидатура была одобрена единогласно.

Захаров является государственным советником юстиции второго класса. Руководящие должности он занимает уже около 20 лет, а прокурором Подмосковья служит с октября 2013 года.

Как ранее уточняло РИА "Новости", Захаров будет курировать Северо-Западный федеральный округ в случае назначения.