WikiLeaks опубликовал расследование ФБР по "делу Майкла Джексона"

По словам представителей организации, современные технологии позволяют убедить людей в чём угодно, однако установить истину сейчас невозможно.

Портал WikiLeaks опубликовал расследование ФБР в отношении американского певца Майкла Джексона по делу о педофилии.

FULL DOC: Michael Jackson FBI file https://t.co/XJvbSgzttP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 марта 2019 г.

Портал отмечает, что современные технологии позволяют убедить людей в чём угодно, однако установить истину сейчас невозможно. В посте также обсуждался фильм "Покидая Неверленд".

В опубликованных материалах дела речь идёт о расследовании 1992–2005 годов, по которому Джексон был оправдан по всем 14 пунктам обвинения.

Напомним, 3 марта состоялась премьера документального фильма, рассказывающего о скандально известных событиях в поместье Майкла Джексона. После показа ленты в Канаде из радиоэфира убрали песни музыканта. Вместе с тем семья Джексона подала в суд на канал HBO и потребовала 100 млн долларов.