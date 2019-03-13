WikiLeaks опубликовал расследование ФБР по "делу Майкла Джексона"

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WikiLeaks опубликовал расследование ФБР по "делу Майкла Джексона"

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

По словам представителей организации, современные технологии позволяют убедить людей в чём угодно, однако установить истину сейчас невозможно.

Портал WikiLeaks опубликовал расследование ФБР в отношении американского певца Майкла Джексона по делу о педофилии.

Портал отмечает, что современные технологии позволяют убедить людей в чём угодно, однако установить истину сейчас невозможно. В посте также обсуждался фильм "Покидая Неверленд".

В опубликованных материалах дела речь идёт о расследовании 1992–2005 годов, по которому Джексон был оправдан по всем 14 пунктам обвинения.

Напомним, 3 марта состоялась премьера документального фильма, рассказывающего о скандально известных событиях в поместье Майкла Джексона. После показа ленты в Канаде из радиоэфира убрали песни музыканта. Вместе с тем семья Джексона подала в суд на канал HBO и потребовала 100 млн долларов.

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