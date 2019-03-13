Подозреваемым в подготовке взрыва на концерте Киркорова предъявили обвинение

В какой-то момент приготовлений к преступлению злоумышленники отказались от своей цели, поскольку могло пострадать множество людей.

Следственное управление МВД России по Дагестану завершило расследование дела в отношении четырёх местных жителей, подозреваемых в подготовке взрыва на концерте артиста Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Исрафила Гаданова.

Предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего было вручено постановление об окончании следственных действий. На данный момент проходит ознакомление с материалами уголовного дела Адвокат Исрафил Гаданов

По данным следствия, Габибула Халдузов, Хидирнеби Казуев, Самир Ибрагимов присягнули главарю ИГИЛ*, объединились в ОПГ и создали незаконное вооружённое формирование, в составе которого собирались устроить взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Позже к ним присоединился Шамиль Магомедов, купивший вещество для изготовления самодельной бомбы. Но затем обвиняемые отказались от своей цели, поскольку могло пострадать множество людей.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда