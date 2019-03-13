МИД РФ призвал США "одуматься" и урегулировать ситуацию в Венесуэле

МИД России призвал Вашингтон "одуматься" и приступить к урегулированию ситуации в Венесуэле. Об этом сообщается в комментарии Департамента информации и печати, размещённом на сайте ведомства.
С таким заявлением МИД выступил в ответ на очередные ограничения со стороны США. Ранее Вашингтон решил расширить чёрный список и включить в него российский банк, деятельность которого связывают с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSА.
Также МИД отметил, что своими действиями Вашингтон лишь в очередной раз наносит удар по собственной валюте, доверию к ней в мире и её статусу инструмента международных расчётов".
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США, называя венесуэльского лидера Николаса Мадуро незаконным правителем, забывают о том, что он всенародно избранный президент суверенного государства. Также МИД подчеркнул, что все санкционные решения нелегитимны, если приняты вне рамок Совета Безопасности ООН.
— Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права — говорится в заявлении.
Напомним, отношения между США и Венесуэлой обострились в результате разногласий из-за противостояния президента Николаса Мадуро и лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным лидером страны, что поддержали США.
Также накануне Лайф писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в покупке венесуэльской нефти вне зависимости от санкций США.
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